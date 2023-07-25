МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Крымский мост открыт для движения автомобилей со стороны Крыма, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. Движение по Крымскому мосту перекрыто четвертый раз за сутки

Сообщение о временной остановке движения поступило в четвертый раз за сутки в 21.18 мск. Это не первый подобный случай после 17 июля, когда Украина атаковала мост надводными беспилотниками. Ранее власти Крыма уточнили, что движение на мосту перекрывают в целях безопасности.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено с полуострова в направлении Краснодарского края. Со стороны Тамани движение еще перекрыто", — говорится в сообщении.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.