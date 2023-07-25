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2023
https://1prime.ru/transport/20230725/841185672.html
Госдума утвердила скидку на штрафов за неоплату проезда по платным дорогам
Транспорт
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Госдума приняла закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам в регионах России. Законопроект предлагает распространить льготный период уплаты административного... ПРАЙМ, 25.07.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, скидка, платные дороги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам в регионах России.
Законопроект предлагает распространить льготный период уплаты административного штрафа со скидкой 50% на административные правонарушения, заключающиеся в неоплате проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, частным автомобильным дорогам общего пользования, предусмотренные законами субъектов РФ об административных правонарушениях, говорится в сопроводительных документах к инициативе.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок распределения штрафов на платных автомобильных дорогах между бюджетами РФ и регионов. Законом также устанавливается обязанность оператора платной дороги информировать водителей о задолжености за проезд через портал "Госуслуги".