МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам в регионах России. Путин подписал закон о штрафах за нарушения при производстве и обороте пива

Законопроект предлагает распространить льготный период уплаты административного штрафа со скидкой 50% на административные правонарушения, заключающиеся в неоплате проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, частным автомобильным дорогам общего пользования, предусмотренные законами субъектов РФ об административных правонарушениях, говорится в сопроводительных документах к инициативе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок распределения штрафов на платных автомобильных дорогах между бюджетами РФ и регионов. Законом также устанавливается обязанность оператора платной дороги информировать водителей о задолжености за проезд через портал "Госуслуги".