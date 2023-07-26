АНКАРА, 26 июл — ПРАЙМ. Охрана судами стран-членов НАТО кораблей с зерном в Черном море нарушит Конвенцию Монтре, поставит Турцию в "рискованную ситуацию", сообщает газета Milliyet. Британский премьер рассказал о сотрудничестве с Турцией по зерновой сделке

Ранее бывший командующий войсками Альянса в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявлял о возможности сопровождения кораблями НАТО судов с зерном в Черном море. Он добавлял, что "охрана" сможет в случает угрозы открыть огонь по российскому Военно-морскому флоту.

Как отмечает издание, такие действия нарушат Конвенцию Монтре, а Турция, если суда НАТО пройдут через проливы Босфор и Дарданеллы, окажется в "рискованной" ситуации.

По мнению бывшего посла Турции в России и экс-заместителя генсека НАТО Гусейна Дириеза, реализация идеи о сопровождении кораблями НАТО зерновых судов в Черном море маловероятна.

"Потому что президент США Джо Байден недавно заявил, что не хочет принимать в альянс страну, находящуюся в конфликте с Россией, и превращать ситуацию в конфликт НАТО-Россия. Поэтому я не думаю, что у этой идеи будет много сторонников", — приводит газета его слова.

"Монтре должен неукоснительно выполняться. Зерновая сделка была осуществлена под руководством ООН, и ООН должна и впредь находиться в центре подобных шагов по деэскалации. Мандат НАТО заключается в охране и защите стран альянса. Я не думаю, что существует ситуация, которая укладывается в эти рамки", — подчеркнул дипломат.