2023-07-26T13:10:16+03:00
2023-07-26T13:10:16+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230726/841191452.html
Минтранс раскрыл планы "Аэрофлота" на подачу российских вин
Транспорт
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. "Аэрофлот" планирует довести долю подачи отечественных вин на зарубежных рейсах компании до 50%, сейчас соотношение импортных вин к российским – 75% на 25% соответственно,... ПРАЙМ, 26.07.2023
транспорт, бизнес, новости, аэрофлот, рейсы, минтранс рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует довести долю подачи отечественных вин на зарубежных рейсах компании до 50%, сейчас соотношение импортных вин к российским – 75% на 25% соответственно, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.
"Аэрофлот" провел конкурс, хочу вас заверить, что сейчас пока соотношение 75 на 25 — это вина иностранные и вина отечественные, но мы приняли решение, в ближайшее время это будет 50 на 50 на зарубежных полетах — иностранные вина и отечественные", — сказал Савельев в рамках правительственного часа в Госдуме.
Ранее в июле депутат Госдумы Сергей Алтухов предложил запретить продажу и продвижение винодельческой продукции из недружественных стран в предприятиях общепита и на транспорте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложение одобрил и отметил, что надо продвигать и поддерживать отечественного производителя.