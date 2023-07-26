МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует довести долю подачи отечественных вин на зарубежных рейсах компании до 50%, сейчас соотношение импортных вин к российским – 75% на 25% соответственно, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. Назван возможный срок запуска чартерных рейсов в Танзанию

"Аэрофлот" провел конкурс, хочу вас заверить, что сейчас пока соотношение 75 на 25 — это вина иностранные и вина отечественные, но мы приняли решение, в ближайшее время это будет 50 на 50 на зарубежных полетах — иностранные вина и отечественные", — сказал Савельев в рамках правительственного часа в Госдуме.

Ранее в июле депутат Госдумы Сергей Алтухов предложил запретить продажу и продвижение винодельческой продукции из недружественных стран в предприятиях общепита и на транспорте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложение одобрил и отметил, что надо продвигать и поддерживать отечественного производителя.