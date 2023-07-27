МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани приостановлено, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. Движение по Крымскому мосту перекрыто четвертый раз за сутки

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани временно приостановлено", — говорится в сообщении.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.

Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.