МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Почти 80% автобусного парка в России требует обновления – это более 270 тысяч автобусов, при этом примерно половина из них старше 20 лет, поделились с РИА Новости в "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) результатами исследований автобусного парка в стране. Крымские власти обозначили маршруты экскурсионных автобусов

"В России 79% парка используется за пределами своего нормативного срока, а это 271,2 тысячи единиц", — сообщили в ГТЛК.

При этом в компании отметили, что предельные сроки эксплуатации автобусов законодательно не установлены. Для исследования взяты сроки полезного использования пассажирской техники.

"Желательные" сроки использования автобусов малого класса составляют до 5 лет включительно, среднего и большого — до 7 лет, особо большого класса – до 10 лет.

Согласно исследованиям ГТЛК, средний возраст российского парка автобусов составляет 17,2 года. Новые автобусы возрастом до 3 лет составляют 10% парка, таких в стране 34,3 тысячи. На автобусы возрастом 4-5 лет приходится 7% (23,8 тысячи). Автобусы 6-10 лет занимают 13% в парке (45,3 тысячи), 11-15 лет – 16% (54,8 тысячи), и 16-20 лет – 15% (52,2 тысячи).

"Больше всего в стране автобусов старше 20 лет – 39%, или 132,1 тысяча", — добавили в ГТЛК.

Самые "молодые" автобусы ездят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в ЯНАО. Самые же старые — в Дагестане, Орловской и Магаданской областях, на Камчатке и в Калмыкии.

ГТЛК реализует некоммерческую поставку автобусов в лизинг в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и инвестпроекта с использованием средств ФНБ при поддержке Минтранса РФ. Всего в 2023-2024 годах ГТЛК поставит в регионы России около 5 тысяч новых автобусов.