2023-07-27T05:15:00+03:00
2023-07-27T05:34:04+03:00
2023-07-27T05:15:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230727/841199619.html
Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по данным биометрии
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минтранс, ОАО "РЖД" и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года провести эксперимент по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезда дальнего... ПРАЙМ, 27.07.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, ржд, пассажиры, верификация, биометрия
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/47/840754736.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/47/840754736.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/47/840754735.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/47/840754735.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/47/840754723.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/47/840754723.jpg
https://1prime.ru/transport/20230713/841074422.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Минтранс, ОАО "РЖД" и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года провести эксперимент по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезда дальнего следования, сообщает газета "Коммерсант".
"Минтранс, ОАО "РЖД" и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования", — пишет издание со ссылкой на близкий к правительствую источник.
При этом, по словам источника газеты, проект должен начаться в первом квартале 2024 года.
Кроме того, в РЖД изданию рассказали, что вопрос использовании биометрии пока изучается. В свою очередь, в ЦБТ газете подтвердили, что возможность применения Единой биометрической системы при посадке на поезд прорабатывается. Однако там уточнили, что "использование биометрии не является обязательным условием подтверждения личности, а существующие способы оказания услуг должны быть сохранены", пишет газета. Также в Минцифры изданию объяснили, что внедрение биометрии не только ускорит идентификацию пассажиров, но и позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд.