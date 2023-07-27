С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Количество самолетов в РФ позволяет не только обеспечивать стабильные авиаперевозки, но и развивать новые направления, в том числе в Африку; при этом необходимы гарантии, что российские самолеты не будут арестованы, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько на форуме "Россия-Африка". Глава "Росатома" оценил перспективы Африки в атомной энергетике

"Сегодня воздушный флот гражданской авиации России насчитывает 1166 воздушных судов, занятых в пассажирских авиаперевозках. В эксплуатации находятся 733 самолета иностранного производства, среди которых самолеты Airbus, Boeing, а также самолеты отечественного производства — Sukhoi Superjet 100 в количестве 160 самолетов", — сказал Нерадько.

"Указанного количества воздушных судов достаточно не только для стабильного обслуживания текущих маршрутных сетей, но и для развития новых направлений международного авиасообщения, в том числе с государствами, расположенными в Африке. Вместе с тем нашим перевозчикам необходимы гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государств континента, а также получат необходимое наземное обслуживание и заправку авиатопливом", — продолжил он.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.