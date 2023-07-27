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2023
https://1prime.ru/transport/20230727/841205928.html
Путин призвал расширять прямое авиасообщение со странами Африки
Транспорт
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https://россиясегодня.рф
Россия считает очень важным обеспечение более широкого охвата африканского континента прямым авиасообщением, заявил президент РФ Владимир Путин. "Обеспечение более широкого охвата... ПРАЙМ, 27.07.2023
транспорт, бизнес, новости, африка, авиасообщение, рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Россия считает очень важным обеспечение более широкого охвата африканского континента прямым авиасообщением, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Обеспечение более широкого охвата африканского континента прямым авиасообщением считаем очень важным, участие в развитии африканской железнодорожной сети. Это те актуальные задачи, над которыми мы предлагаем нашим африканским друзьям вместе поработать", — заявил Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.