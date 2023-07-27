С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Россия считает очень важным обеспечение более широкого охвата африканского континента прямым авиасообщением, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин призвал переходить на расчеты в нацвалютах со странами Африки

"Обеспечение более широкого охвата африканского континента прямым авиасообщением считаем очень важным, участие в развитии африканской железнодорожной сети. Это те актуальные задачи, над которыми мы предлагаем нашим африканским друзьям вместе поработать", — заявил Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка".

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.