МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Все обязательства по компенсациям авиакомпаниям за льготные авиабилеты будут выполнены, сообщает пресс-служба Минтранса России. Минтранс раскрыл планы "Аэрофлота" на подачу российских вин

Газета "Коммерсант" в среду сообщила, что Минтранс не сможет в этом году погасить долг в 2,8 миллиарда рублей перед авиаперевозчиками за льготные рейсы на Дальний Восток в 2022 году. Дефицит субсидии на этот год оценивается в 4,3 миллиарда рублей. Сейчас Минтранс, по данным издания, предлагает перенести погашение долга на 2024 год, опасаясь исков перевозчиков и сокращения рейсов по социальным маршрутам. Источники газеты ожидают, что объем субсидии на социальные перевозки в ДФО в этом году сократится минимум на 2 миллиарда рублей с запланированных 12,3 миллиарда рублей.

"Министерство транспорта последовательно проводит политику по сохранению доступности авиаперелетов, особенно для тех групп граждан, которые нуждаются в этом в первую очередь. Все обязательства по компенсациям авиакомпаниям денежных средств за льготные авиабилеты будут выполнены благодаря принципу принятия публичных обязательств по льготным перевозкам, реализуемому с 2022 года", — говорится в сообщении Минтранса.

Министерство отмечает, что этот принцип позволяет компенсировать затраты на полеты сверх предусмотренных ограничений на количество проданных льготных билетов. Объем предложенных к продаже мест по льготным направлениям и отдельным соцкатегориям не ограничен объемом субсидии. Если фактический спрос на билеты превысит ранее рассчитанный для субсидирования, то расходы перевозчику компенсируют. Таким образом, обеспечивается право пассажиров на льготную перевозку даже в случае исчерпания выделенных средств.

"Подготовленные в настоящее время Минтрансом России изменения в программу субсидирования авиаперевозок предусматривают, что компенсация может быть произведена не только в следующем году, но и в любой последующий год бюджетного цикла. При этом тарифы, установленные в рамках программы субсидирования, не повышаются", — отмечает пресс-служба.

На рынке перевозок сложилась ситуация, когда ограничений провозных емкостей нет, добавляет Минтранс. Авиакомпании не заинтересованы в высоких тарифах, ограничивающих спрос. Конкуренция не позволяет завышать цены. Традиционно в летний период в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок высвобождается часть средств, которая перераспределяется на другие маршруты. Это будет способствовать достижению показателей перевозок, запланированных программой в начале года, и обеспечит рейсы по популярным направлениям.