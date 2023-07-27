МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Группа Fesco и Российско-египетский деловой совет при Торгово-промышленной палате РФ договорились о сотрудничестве в сфере грузоперевозок в Египет, сообщает группа. Группа Fesco открыла прямую морскую линию контейнерных перевозок с ЮАР

"Транспортная группа Fesco и Российско-египетский деловой совет (РЕДС) наладят сотрудничество в сфере развития транспортно-логистических сервисов группы в Египте. Соответствующее соглашение о намерениях в рамках экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" подписал генеральный директор компании "Дальрефтранс" (дочернее предприятие FESCO) Андрей Гречкин и председатель РЕДС Михаил Орлов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны договорились содействовать налаживанию контактов с грузовладельцами и представителями профильных органов государственной власти Египта, а также заняться исследованием грузовой базы африканского государства в преддверии запуска прямого морского сервиса Fesco из Новороссийска в порты Египта, в том числе ориентированного на перевозки рефрижераторных грузов.

Соглашение также предусматривает, что стороны займутся формированием повестки для совместного участия в международных мероприятиях с целью продвижению данного сервиса.

Ранее в среду глава совета директоров группы Андрей Северилов заявил, что Fesco прогнозирует перевозки по линии с Египтом в объеме 30 тысяч TEU в год.

Fesco — одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.