МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустил услугу выкупа трех или четырех мест в самолете для сна на рейсах из Москвы в Варадеро (Куба), следует из информации на сайте перевозчика. В Росавиации назвали условие, при котором возможны новые рейсы в Африку

"Услуга Sleep+ — блок кресел (блок из трех кресел у окна или центральный блок из четырех кресел по желанию пассажира) в одном ряду в салоне класса "эконом", закрепленных за одним пассажиром. Услуга Sleep+ предоставляется только на этапе регистрации в аэропорту", — говорится на сайте.

Как уточняется, услуга Sleep+ предоставляется на регулярных собственных рейсах "Аэрофлота" (SU), рейсах дочерней авиакомпании "Россия" под коммерческим управлением "Аэрофлота" (нумерация рейсов FV/SU 5950-6999) по маршруту Москва — Варадеро.

Стоимость услуги "Sleep+" из Москвы (аэропорт "Шереметьево") в Варадеро при покупке на этапе регистрации в аэропорту составляет (без учета стоимости авиабилетов): блок из трех мест у окна — 21500 рублей, центральный блок из четырех кресел — 32500 рублей.