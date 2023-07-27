2023-07-27T17:04:53+03:00
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2023
https://1prime.ru/transport/20230727/841208609.html
Пассажиры "Аэрофлома" смогут приобретать места для сна
Транспорт
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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустил услугу выкупа трех или четырех мест в самолете для сна на рейсах из Москвы в Варадеро (Куба), следует из информации на сайте... ПРАЙМ, 27.07.2023
транспорт, бизнес, новости, аэрофлот, рейсы, сон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустил услугу выкупа трех или четырех мест в самолете для сна на рейсах из Москвы в Варадеро (Куба), следует из информации на сайте перевозчика.
"Услуга Sleep+ — блок кресел (блок из трех кресел у окна или центральный блок из четырех кресел по желанию пассажира) в одном ряду в салоне класса "эконом", закрепленных за одним пассажиром. Услуга Sleep+ предоставляется только на этапе регистрации в аэропорту", — говорится на сайте.
Как уточняется, услуга Sleep+ предоставляется на регулярных собственных рейсах "Аэрофлота" (SU), рейсах дочерней авиакомпании "Россия" под коммерческим управлением "Аэрофлота" (нумерация рейсов FV/SU 5950-6999) по маршруту Москва — Варадеро.
Стоимость услуги "Sleep+" из Москвы (аэропорт "Шереметьево") в Варадеро при покупке на этапе регистрации в аэропорту составляет (без учета стоимости авиабилетов): блок из трех мест у окна — 21500 рублей, центральный блок из четырех кресел — 32500 рублей.