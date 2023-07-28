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2023
https://1prime.ru/transport/20230728/841211041.html
В аэропортах Москвы и Петербурга задержаны и отменены десятки рейсов
Транспорт
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Почти 40 рейсов задержаны, 10 отменены в аэропортах Москвы на фоне непогоды, в Петербурге, где в эти дни проводится саммит "Россия-Африка", на три часа перенесли рейс в столицу... ПРАЙМ, 28.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Почти 40 рейсов задержаны, 10 отменены в аэропортах Москвы на фоне непогоды, в Петербурге, где в эти дни проводится саммит "Россия-Африка", на три часа перенесли рейс в столицу.
Согласно онлайн-табло, во Внуково не могут приземлиться 19 судов, а подняться в воздух не удалось шести самолетам.
Кроме того, в Шереметьево перенесен вылет 19 рейсов, на посадку не могут зайти около 15 самолетов. Пять воздушных судов не могут совершить посадку в Домодедово.
По прогнозам синоптиков, непогода в столице продержится до утра. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными на улице, а автомобилистам порекомендовали не парковать машины под деревьями.