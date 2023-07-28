МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Почти 40 рейсов задержаны, 10 отменены в аэропортах Москвы на фоне непогоды, в Петербурге, где в эти дни проводится саммит "Россия-Африка", на три часа перенесли рейс в столицу. Запуск Falcon 9 со спутниками Starlink отменили из-за непогоды

Согласно онлайн-табло, во Внуково не могут приземлиться 19 судов, а подняться в воздух не удалось шести самолетам.

Кроме того, в Шереметьево перенесен вылет 19 рейсов, на посадку не могут зайти около 15 самолетов. Пять воздушных судов не могут совершить посадку в Домодедово.

По прогнозам синоптиков, непогода в столице продержится до утра. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными на улице, а автомобилистам порекомендовали не парковать машины под деревьями.