МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Самолеты и вертолеты российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) перевезли почти 3 миллиона пассажиров за первое полугодие 2023 года, что на 10% выше прошлогоднего показателя, следует из информации на сайте перевозчика. Пассажиры "Аэрофлота" смогут приобретать места для сна

"За 6 месяцев 2023 года самолеты и вертолеты авиакомпании перевезли почти 3 миллиона пассажиров (+10% к 2022 году)", — говорится в сообщении.

"По итогам первого полугодия "ЮТэйр" демонстрирует стабильный рост производственных показателей. Более половины пассажиропотока приходится на внутрироссийские рейсы. Бесперебойные и безопасные авиаперевозки обеспечивает наш флот из более чем 350 самолетов и вертолетов", — сообщил генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что производственный налет вырос на 12% к 2022 году и составил свыше 132 тысяч часов, в том числе на вертолетах — 56 тысяч часов.

"ЮТэйр" — одна из крупнейших авиакомпаний в России. В парке компании более 50 самолетов.