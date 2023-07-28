2023-07-28T09:23:38+03:00
2023-07-28T09:23:38+03:00
2023-07-28T09:23:38+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230728/841214657.html
"ЮТэйр" увеличила перевозки пассажиров по итогам первого полугодия
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Самолеты и вертолеты российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) перевезли почти 3 миллиона пассажиров за первое полугодие 2023 года, что на 10% выше прошлогоднего показателя, следует... ПРАЙМ, 28.07.2023
транспорт, бизнес, новости, ютэйр, перевозки
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762043.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762043.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762042.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762042.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762041.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83376/20/833762041.jpg
https://1prime.ru/transport/20230727/841208609.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Самолеты и вертолеты российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) перевезли почти 3 миллиона пассажиров за первое полугодие 2023 года, что на 10% выше прошлогоднего показателя, следует из информации на сайте перевозчика.
"За 6 месяцев 2023 года самолеты и вертолеты авиакомпании перевезли почти 3 миллиона пассажиров (+10% к 2022 году)", — говорится в сообщении.
"По итогам первого полугодия "ЮТэйр" демонстрирует стабильный рост производственных показателей. Более половины пассажиропотока приходится на внутрироссийские рейсы. Бесперебойные и безопасные авиаперевозки обеспечивает наш флот из более чем 350 самолетов и вертолетов", — сообщил генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что производственный налет вырос на 12% к 2022 году и составил свыше 132 тысяч часов, в том числе на вертолетах — 56 тысяч часов.
"ЮТэйр" — одна из крупнейших авиакомпаний в России. В парке компании более 50 самолетов.