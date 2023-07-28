МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило параметры программы субсидирования перевозок по Северному морскому пути (СМП), сообщает пресс-служба кабмина. Оценена выгода переброски экспорта нефти с Балтики на Севморпуть

"Участники программы субсидирования каботажных перевозок по СМП теперь могут использовать в своих маршрутах порты Архангельск и Находка. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Такое решение было принято по итогам навигации 2022 года. Уточняется, что прежде получить субсидию могли только те компании-перевозчики, которые использовали для прокладки маршрутов Большой порт Санкт-Петербург или порт Мурманск в западном секторе СМП и порты Владивосток или Восточный как конечные точки маршрута.

"Кроме того, участники программы теперь могут привлекать к перевозкам суда по договору фрахта", — также говорится в сообщении.

"Такие меры делают перевозку грузов по Северному морскому пути более выгодной и востребованной для грузоотправителей. Также это позволяет увеличить грузопоток в рамках северного завоза", — поясняют в пресс-службе правительства.

Механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок по СМП был запущен в 2022 году. На это из федерального бюджета ежегодно выделяется 560 миллионов рублей. Средства предназначены компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты. Грузопоток по СМП к 2024 году должен быть увеличен до 80 миллионов тонн.