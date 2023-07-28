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Ростовский губернатор заверил в безопасности сухопутного коридора в Крым
Транспорт
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Безопасность транспортного сухопутного коридора в Крым через Ростовскую область и новые субъекты России обеспечена, пообещал губернатор Ростовской области Василий Голубев в... ПРАЙМ, 28.07.2023
транспорт, бизнес, новости, транспорт, рф, крым
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Безопасность транспортного сухопутного коридора в Крым через Ростовскую область и новые субъекты России обеспечена, пообещал губернатор Ростовской области Василий Голубев в интервью РИА Новости на форуме "Россия — Африка".
"В таком формате (коридор — ред.) не так давно работает, но, тем не менее, соответствующие структуры, когда готовились к пропуску дополнительного транспорта большегрузного, договорились, что решается задача обеспечения безопасности людей, которые едут — вне зависимости, большегруз это или легковой транспорт. На данный момент считаем, что она обеспечена", — подчеркнул Голубев.
Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.