С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Безопасность транспортного сухопутного коридора в Крым через Ростовскую область и новые субъекты России обеспечена, пообещал губернатор Ростовской области Василий Голубев в интервью РИА Новости на форуме "Россия — Африка". Туристы продолжают бронировать путевки в Крым, сообщают в АТОР

"В таком формате (коридор — ред.) не так давно работает, но, тем не менее, соответствующие структуры, когда готовились к пропуску дополнительного транспорта большегрузного, договорились, что решается задача обеспечения безопасности людей, которые едут — вне зависимости, большегруз это или легковой транспорт. На данный момент считаем, что она обеспечена", — подчеркнул Голубев.

Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.