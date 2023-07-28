2023-07-28T16:36:35+03:00
2023-07-28T16:36:35+03:00
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Ford отзовет в США почти 900 тысяч автомобилей из-за рисков
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Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 900 тысяч пикапов модели F-150 из-за возможности внезапного срабатывания тормозов, следует из пресс-релиза... ПРАЙМ, 28.07.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, сша, ford
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 900 тысяч пикапов модели F-150 из-за возможности внезапного срабатывания тормозов, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Всего компания отзывает 870 701 пикап.
"Ford Motor Company отзывает некоторые автомобили F-150 выпуска 2021-2023 годов с одинарной выхлопной системой. Контакт с картеру заднего моста может привести к повреждению жгута проводов, что приводит к неожиданному срабатыванию электрического стояночного моста", — пишет регулятор.
Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.