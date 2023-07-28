МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает в США почти 900 тысяч пикапов модели F-150 из-за возможности внезапного срабатывания тормозов, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Доходы населения США увеличились в июне

Всего компания отзывает 870 701 пикап.

"Ford Motor Company отзывает некоторые автомобили F-150 выпуска 2021-2023 годов с одинарной выхлопной системой. Контакт с картеру заднего моста может привести к повреждению жгута проводов, что приводит к неожиданному срабатыванию электрического стояночного моста", — пишет регулятор.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.