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На Крымском мосту снова приостановили движение автотранспорта
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту... ПРАЙМ, 29.07.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, движение, крымский мост, россия, автотранспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.
Движение по мосту в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.
Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.