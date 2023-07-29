2023-07-29T03:18:00+03:00
2023-07-29T03:22:51+03:00
2023-07-29T03:18:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230729/841224789.html
На Крымском мосту второй раз за ночь перекрыли движение
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто второй раз за ночь, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Ранее движение временно закрывали в... ПРАЙМ, 29.07.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, крымский мост, движение, автотранспорт
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/19/838401979.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/19/838401979.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/19/838401978.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/19/838401978.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/19/838401966.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/19/838401966.jpg
https://1prime.ru/transport/20230729/841224518.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто второй раз за ночь, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Ранее движение временно закрывали в пятницу в 23.34 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.
Движение по мосту в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.
Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.