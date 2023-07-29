МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто второй раз за ночь, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

Ранее движение временно закрывали в пятницу в 23.34 мск. На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Причины остановки движения не уточняются.

Движение по мосту в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.