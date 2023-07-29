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Движение по Крымскому мосту перекрыли в третий раз за ночь
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли в третий раз за ночь, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Ранее движение временно закрывали в... ПРАЙМ, 29.07.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, крымский мост, движение, автотранспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли в третий раз за ночь, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Ранее движение временно закрывали в пятницу в 23.34 мск и в субботу в 03.04 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.
Движение по мосту в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.
Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.