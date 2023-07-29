МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение по Крымскому мосту перекрыли в третий раз за ночь

Движение временно закрывали третий раз за ночь в субботу в 4.48 мск. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.