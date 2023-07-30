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В московском аэропорту "Внуково" задерживают часть рейсов
Транспорт
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Часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково" задерживаются, следует из данных онлайн-табло. Почти все рейсы на вылет, которые были запланированы с 4.00 до 6.00,... ПРАЙМ, 30.07.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково" задерживаются, следует из данных онлайн-табло.
Почти все рейсы на вылет, которые были запланированы с 4.00 до 6.00, задержаны как минимум до 5.55, кроме одного.
Рейсы на прилет с 3.00 до 4.00 задержаны минимум до 6.00, а рейс из Анкары, которы должен был прибыть во "Внуково" в 4.35, задержан до 5.35. По расписанию в этом промежутке времени — только рейс на прибытие из Еревана (5.35 мск).
При этом рейсы с прибытием во Внуково в 6.20 и 6.50 — из Новосибирска и Шарм-эш-Шейха — также указаны в онлайн-табло без задержек.
Практически все рейсы с прибытием с 7.00 до 8.00 также задержаны, среди них — как внутренние, так и международные.
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