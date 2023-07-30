МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково" задерживаются, следует из данных онлайн-табло. В аэропортах Москвы и Петербурга задержаны и отменены десятки рейсов

Почти все рейсы на вылет, которые были запланированы с 4.00 до 6.00, задержаны как минимум до 5.55, кроме одного.

Рейсы на прилет с 3.00 до 4.00 задержаны минимум до 6.00, а рейс из Анкары, которы должен был прибыть во "Внуково" в 4.35, задержан до 5.35. По расписанию в этом промежутке времени — только рейс на прибытие из Еревана (5.35 мск).

При этом рейсы с прибытием во Внуково в 6.20 и 6.50 — из Новосибирска и Шарм-эш-Шейха — также указаны в онлайн-табло без задержек.

Практически все рейсы с прибытием с 7.00 до 8.00 также задержаны, среди них — как внутренние, так и международные.

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