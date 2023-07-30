МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Небольшой самолет упал в горах к западу от канадского города Калгари, шесть человек погибли, сообщает телеканал CBC со ссылкой на данные местной полиции. В банке "Точка" прокомментировали новые санкции Канады

"Пять пассажиров и один пилот находились на борту самолета, который вылетел из аэропорта Спрингбанк недалеко от Калгари вечером в пятницу. После вылета родственники потеряли связь с пассажирами самолета", — отмечает телеканал со ссылкой на сержанта местной полиции Райана Синглтона.

По данным телеканала, на поиски была направлена базирующаяся в Виннипеге эскадрилья Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF). Самолет нашли примерно в 100 километрах к западу от Калгари.

"Все шесть человек, находившиеся на борту самолета, мертвы", — цитирует газета заявление Синглтона.

Согласно телеканалу, полиция расследует причину происшествия.