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2023
https://1prime.ru/transport/20230731/841235970.html
В очереди на Керченскую паромную переправу стоят около 70 автомобилей
Транспорт
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https://россиясегодня.рф
. Очередь на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края достигла 69 грузовых и легковых автомобилей, сообщили в оперативном штабе региона. "По направлению к... ПРАЙМ, 31.07.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, краснодарский край
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КРАСНОДАР, 31 июл — ПРАЙМ. Очередь на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края достигла 69 грузовых и легковых автомобилей, сообщили в оперативном штабе региона.
"По направлению к Керченской переправе на накопительных парковках в поселке Ильич находится 69 транспортных средств. Из них 2 легковых и 67 грузовых. Работают два волонтера", — сказано в телеграм-канале оперштаба.
Отмечается, что за прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направили 217 машин, из них 192 грузовых, а также 25 автобусов. Паромы "Лаврентий", "Мария", "Керченский 2" через Керченский пролив переправили 1154 пассажиров.