КРАСНОДАР, 31 июл — ПРАЙМ. Очередь на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края достигла 69 грузовых и легковых автомобилей, сообщили в оперативном штабе региона.

"По направлению к Керченской переправе на накопительных парковках в поселке Ильич находится 69 транспортных средств. Из них 2 легковых и 67 грузовых. Работают два волонтера", — сказано в телеграм-канале оперштаба.

Отмечается, что за прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направили 217 машин, из них 192 грузовых, а также 25 автобусов. Паромы "Лаврентий", "Мария", "Керченский 2" через Керченский пролив переправили 1154 пассажиров.