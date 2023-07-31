МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ еще на два года продлило программу субсидирования кредитов на приобретение гражданских судов для отечественных судоходных компаний, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Мишустин похвалил "Норникель" за улучшение экологии на производстве

"Президент говорил о том, что нужно предусмотреть удобные финансовые механизмы, чтобы внутри России появлялись новые заказы на качественные, а главное, современные суда. Соответственно, чтобы росла загрузка отечественных предприятий, чтобы больше становилось высокотехнологичных рабочих мест. Для дополнительного стимулирования спроса правительство продлевает действие программы субсидирования судоходных компаний еще на два года", — сообщил Мишустин.

Он пояснил, что государство компенсирует до 75 процентов затрат на уплату лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам на приобретение гражданских кораблей. Также кабмин сохранит в текущем году возможность их покупки с рассрочкой платежа. В федеральном бюджете на эти цели ежегодно предусмотрено более 3 млрд рублей.

Мишустин напомнил, что во время своей поездки по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам посетил Улан-Удэнский авиационный завод, где выпускается современная линейка вертолетов. "Кстати, Денис Валентинович Мантуров (вице-премьер, министр промышленности и торговли), если мне не изменяет память, когда-то работал на этом предприятии", — сказал он и уточнил, на какой должности трудился вице-премьер.

"Замдиректора завода, с 1997 по 1999 год", — ответил тот.

"Одна из моделей, которую выпускает этот завод, это МИ-171 планируется поставлять Единой дальневосточной компании. Напомню, эта компания была создана два года назад по поручению президента. Количество субсидируемых маршрутов растет, их уже сегодня 39. И мы будем дальше принимать меры для повышения доступности перевозок для граждан, в том числе совершенствуя имеющуюся сегодня инфраструктуру", — добавил Мишустин