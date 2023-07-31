МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. США отстают от России в производстве полярных ледоколов, которые могут преодолевать толстый слой льда, в распоряжении у американцев нет судна, способного работать в Арктике круглый год, а те, что есть непригодны для военного противостояния или устаревают, пишет газета Wall Street Journal. Путин призвал развивать арктическую зону

"США отстают от России в производстве настоящих полярных ледоколов, которые могут преодолевать сплошной лед толщиной в несколько футов (1 фут = около 30 сантиметров)… Сегодня у США нет ледокола, работающего в Арктике круглый год", — пишет газета.

Как отмечается, один из двух имеющихся у США тяжелых ледоколов Healy каждую зиму отправляется на переоборудование в штат Вашингтон или Калифорнию, из-за чего патрулирование Арктики со стороны США в течение почти полугода ограничено.

Издание также отмечает, что введенный в эксплуатацию в 1990-х годах Healy вряд ли готов к военному противостоянию, так как ледокол набит сверхмощным научным оборудованием и лабораториями, но у него нет палубных орудий для самозащиты.

Другой американский полярный ледокол Polar Star более мощный, чем Healy, однако, как отмечает Wall Street Journal, срок его службы подходит к концу, и каждый год его направляют для пополнения запасов ученых в Антарктиде.

Россия — единственная в мире страна, имеющая атомный ледокольный флот, позволяющий работать в Арктике круглогодично.