МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 29 октября 2023 года начнет полеты из Москвы в Абу-Даби (ОАЭ) и открыл продажу билетов на этот маршрут, сообщила авиакомпания. Путин призвал расширять прямое авиасообщение со странами Африки

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте… открыл продажу билетов на рейс Москва ("Внуково") — Абу-Даби. Полеты по этому маршруту начнутся 29 октября 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Перевозчик отмечает, что это новое направление для авиакомпании и второй город в ОАЭ, куда "Победа" выполняет полеты. Сейчас "Победа" выполняет ежедневные рейсы в Дубай из Москвы ("Внуково").