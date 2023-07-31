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"Победа" начнет полеты между Москвой и Абу-Даби
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. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 29 октября 2023 года начнет полеты из Москвы в Абу-Даби (ОАЭ) и открыл продажу билетов на этот маршрут, сообщила авиакомпания... ПРАЙМ, 31.07.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 29 октября 2023 года начнет полеты из Москвы в Абу-Даби (ОАЭ) и открыл продажу билетов на этот маршрут, сообщила авиакомпания.
"Лоукостер "Победа" на официальном сайте… открыл продажу билетов на рейс Москва ("Внуково") — Абу-Даби. Полеты по этому маршруту начнутся 29 октября 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.
Перевозчик отмечает, что это новое направление для авиакомпании и второй город в ОАЭ, куда "Победа" выполняет полеты. Сейчас "Победа" выполняет ежедневные рейсы в Дубай из Москвы ("Внуково").