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Путин поручил подготовить программу развития судоходства на Байкале
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Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программу развития круизного и пассажирского судоходства на озере Байкал на период до 2035 года, следует из... ПРАЙМ, 31.07.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, байкал, круиз, россия, судоходство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программу развития круизного и пассажирского судоходства на озере Байкал на период до 2035 года, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Программа должна учитывать совершенствование объектов инфраструктуры речных портов и причалов, а также обеспечить соблюдение экологических требований.
Правительство также сформирует условия для создания межрегиональных операторов перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в акватории реки Волги, исходя из необходимости повышения экономической эффективности таких перевозок.
Кроме того, кабмину совместно с правительством Астраханской области предстоит определить разработчика и координатора программы комплексного развития территории "Великий Волжский путь" — туристического маршрута в Поволжье.
Доклад по всем вопросам должен быть представлен главе государства не позднее 15 октября.