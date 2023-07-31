МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программу развития круизного и пассажирского судоходства на озере Байкал на период до 2035 года, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля. Мишустин ожидает роста спроса на морские и речные перевозки

Программа должна учитывать совершенствование объектов инфраструктуры речных портов и причалов, а также обеспечить соблюдение экологических требований.

Правительство также сформирует условия для создания межрегиональных операторов перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в акватории реки Волги, исходя из необходимости повышения экономической эффективности таких перевозок.

Кроме того, кабмину совместно с правительством Астраханской области предстоит определить разработчика и координатора программы комплексного развития территории "Великий Волжский путь" — туристического маршрута в Поволжье.

Доклад по всем вопросам должен быть представлен главе государства не позднее 15 октября.