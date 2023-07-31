КРАСНОДАР, 31 июл — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено

Автомобильное движение было временно перекрыто в понедельник в 21.32(мск). Причины не назывались.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.