МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Аэропорт Внуково по техническим причинам ночью вводил ограничения на прием и выпуск самолетов, в 3:50 они сняты, сейчас работает штатно, сообщили РИА Новости в авиагавани. Беспилотники снова пытались атаковать комплекс "Москва-сити"

"По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внуково сегодня с 02:53до 03:26 были введены ограничения на прием\выпуск воздушных судов", — сообщили в аэропорту.

В целях безопасности из аэропорта часть рейсов временно была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла.

"В 3:50 часов утра ограничения на полеты были сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", — добавили во Внуково.

Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории "Москва-сити".

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этот дрон "долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.

В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России сообщило, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".