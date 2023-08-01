МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Fesco и РЖД увеличат пропускную способность Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) для контейнерных поездов на 40%, сообщает транспортная группа. Литва предложила экспортировать зерно из Украины через порты Балтики

"Транспортная группа Fesco совместно с ОАО "РЖД" приступили к разработке проекта строительства дополнительного железнодорожного пути, соединяющего станцию Владивосток и Владивостокский морской торговый порт, что позволит увеличить количество обрабатываемых контейнерных поездов в порту на 40%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что инвестпроектом предусмотрены строительство из ВМТП второго выхода на станцию Владивосток, а также проведение реконструкции путей приемоотправочного парка станции Владивосток.

"Расчеты пропускной способности показали, что развитие инфраструктуры и повышение интенсивности маневровой работы при подаче/уборке вагонов позволит ВМТП обрабатывать до 10 пар контейнерных поездов в сутки при текущем показателе в 7 пар. Общее количество всех обрабатываемых поездов, включая составы с генеральными грузами, увеличится с 10 пар до 12-14 пар в сутки", — рассказали в Fesco.

Кроме того, созданные мощности и стратегия развития ВМТП позволят в будущем увеличить пропускную способность станции и порта до 16 пар поездов ежедневно. "ВМТП является лидером по контейнерообороту в России уже три с половиной года, при этом 70% приходящих морем грузов отправляются в другие регионы России железной дорогой, поэтому тесное взаимодействие с РЖД является одним из значимых приоритетов развития порта", – сообщил вице-президент по производственному развитию Fesco Борис Иванов, слова которого приводятся в релизе.

Fesco — одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.