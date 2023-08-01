МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в первом полугодии 2023 года снизила коммерческие расходы на 65% из-за перехода на отечественную систему бронирования "Леонардо" и отказа от иностранной, сообщил перевозчик. Путин призвал расширять прямое авиасообщение со странами Африки

Коммерческие и управленческие расходы авиакомпании за данный период составили 2,73 миллиарда рублей и 5,1 миллиарда рублей соответственно, что ниже показателей аналогичного периода предыдущего года.

"Снижение коммерческих расходов на 64,8% по сравнению с первым полугодием 2022 года обусловлено переходом на отечественную систему бронирования Леонардо, что позволило отказаться от использования иностранной системы бронирования Sabre и снизить коммерческие расходы на 5 030 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Российские авиаперевозчики, использовавшие иностранные системы бронирования, стали переходить на российские. "Аэрофлот" сообщил о завершении этого процесса в конце октября 2022 года.

Первый замгендиректора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин сообщил, что менеджмент авиакомпании фокусируется на обеспечении максимально лучших результатов высокого сезона и ожидает от них положительного вклада в общие результаты года.

"Аэрофлот" во вторник опубликовал отчетность по РСБУ за первое полугодие 2023 года и 2022 год. "ЮТэйр" увеличила перевозки пассажиров по итогам первого полугодия

"Мы намерены продолжать работу по улучшению результатов компании. В настоящий момент менеджмент фокусируется на обеспечении максимально лучших результатов высокого сезона, и мы ожидаем, что они внесут положительный вклад в общие результаты года", — цитирует компания слова Чиханчина в комментарии к итогам первого полугодия.

Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в первом полугодии 2023 года, включая эффект от курсовых переоценок, составил 81,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 80,7 миллиарда рублей годом ранее. Выручка "Аэрофлота" в увеличилась на 48,1% — до 205,4 миллиарда рублей.

"Аэрофлот" в 2022 году сократил чистый убыток по РСБУ на 73,4% по сравнению с предыдущим годом — до 14,3 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

"Чистый убыток за 2022 год в соответствии с отчетностью составил 14 312 миллионов рублей и включает эффект от применения новых методологических стандартов отчетности, без учета эффекта ФСБУ 25/2018 чистый убыток за год составил бы 40 523 миллиона рублей", — говорится в сообщении "Аэрофлота" к результатам РСБУ.

Выручка в 2022 году сократилась на 12,1% и составила 332,748 миллиарда рублей. Положительное влияние на выручку оказало активное развитие перевозок на внутренних линиях, а также восстановление полетной программы в международном сегменте в течение года, что поддержало доходы от пассажирских перевозок, поясняет "Аэрофлот". Выручка от пассажирских перевозок снизилась на 6,5% "прежде всего за счет снижения во втором квартале 2022 года в период адаптации компании к новым условиям ведения деятельности". В Минтрансе отметили снижение стоимости авиабилетов в России

"Давление на выручку было связано со снижением удельной выручки на пассажирокилометр, в том числе под влиянием изменения структуры перевозок, а также инвестиций в цены", — отмечает перевозчик.

Затраты на топливо в 2022 году увеличились на 31,4%, что "в основном обусловлено ростом цены авиакеросина, которая составила 65,6 тысячи рублей за тонну (рост на 44,2%). "Таким образом, только ценовый фактор привел к росту расходов на топливо на 31 376 миллионов рублей, что частично было нивелировано снижением объемов закупок топлива вследствие снижения числа рейсов. Негативное влияние роста стоимости ГСМ на финансовое положение авиакомпании удалось частично сгладить благодаря наличию демпфирующего механизма и его параметрам, действовавшим в 2022 году", — добавляет "Аэрофлот".

Коммерческие и управленческие расходы составили 12,1 миллиарда рублей и 10,7 миллиарда рублей соответственно, и снизились на 41,9% и 17,4% "прежде всего за счет сокращения маркетинговых расходов и расходов на системы бронирования". Валовый убыток составил 49,9 миллиарда рублей.

Однако, пишет перевозчик, при рассмотрении данного показателя в сравнении с 2021 годом надо учитывать, что компания проводила значительное количество распродаж и акций, снижала цены на билеты в течение летнего сезона, что было возможно и поддерживалось отраслевой субсидией, которая учитывается в составе прочих доходов. С учетом мер господдержки скорректированный валовый убыток составил 10,6 миллиарда рублей, что в два раза лучше показателей 2021 года.

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.