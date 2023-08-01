МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. РЖД предварительно оценивают потребности по закупке локомотивов до 2035 года в около 8,2 тысячи единиц, сообщила компания. Fesco и РЖД повысят пропускную способность Владивостокского морского порта

Глава РЖД Олег Белозёров провёл заседание совета по взаимодействию компании с предприятиями транспортного машиностроения во вторник в Москве. Он подчеркнул, что в 2022 году машиностроители справились с задачей импортозамещения и не только не снизили объёмы производства, а, напротив, увеличили их.

"В компании рассчитали потребность в закупке тягового подвижного состава до 2035 года. Предварительно она составляет около 8,2 тысячи единиц, или порядка 680 локомотивов в год", — говорится в сообщении.

Добавляется, что РЖД приобрели все изготовленные сверх плана локомотивы. При плане поставки 491 было закуплено 497 электровозов и тепловозов. План на 2023 год составляет 602 локомотива.

"При переходе машиностроения к технологической независимости важно не потерять качество выпускаемой и ремонтируемой продукции", – цитируют РЖД слова Белозёрова.