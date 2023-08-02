УХАНЬ (Китай), 2 авг — ПРАЙМ. Более 80% грузовых составов по железнодорожным маршрутам "Китай-Европа" из города Ухань провинции Хубэй в центральном Китае идут в Россию, заявил РИА Новости начальник станции "Уцзяшань" Уханьского управления Китайской государственной железнодорожной корпорации Су Цинфэн. Евросоюз считает свои убытки от борьбы США и Китая, пишут СМИ

"В первой половине этого года общее количество отправленных и прибывших составов достигло 560, по сравнению с 2022 годом объем перевозок значительно увеличился. Так, по состоянию на 30 июня количество прибывших в Ухань поездов составило 432, что почти вдвое больше чем за весь 2022 год, когда этот показатель составил 272 поезда", — заявил Су Цинфэн.

Он сообщил, что "в настоящее время 80-90% грузовых поездов по маршрутам "Китай-Европа" идут в Россию, например, в первом полугодии этого года всего было отправлено 128 составов, из которых в Россию ушло более 100". По его словам, раньше 50-60% грузовых поездов направлялось в Германию и Польшу, и, хотя дефицита в импорте из России в то время не было, объемы были намного меньше, чем сейчас.

Су Цинфэн рассказал, что по железной дороге из Китая в Россию преимущественно идут автомобили, одежа, обувь, головные уборы, электроприборы, продукция легкой промышленности, электронные компоненты, товары широкого потребления, жидкокристаллические дисплеи. "На самом деле, мы не особо сильно рекламировали эти поезда, просто сказали, что после начала конфликта на Украине было очевидно, что Россия нуждается в больших объемах продукции легкой промышленности", — указал он.

При этом собеседник агентства добавил, что из России в Китай везут "в основном древесину, бумагу, целлюлозу".

Он также отметил, что сейчас поезд из Уханя в Москву может добраться за 12 дней, а, к примеру, до немецких Дуйсбурга и Гамбурга — за 15 дней. Раньше из Уханя все поезда шли в логистический центр в Москве, однако сейчас добавилось 3-4 новых логистических канала, охватывающих разные регионы России. "В настоящее время часть поездов по маршрутам "Китай-Европа" проходит через Россию, а часть — через страны Центральной Азии. Для поездов "Китай-Европа" обычно используются четыре пограничных пункта пропуска: Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Маньчжурия и Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия, а также контрольно-пропускной пункт Хоргос на границе Китая и Казахстана. Поезда в Россию обычно проходят через Алашанькоу", — указал Су Цинфэн.

Он пояснил, что путь, по которому идут поезда в Европу, выбирается, исходя из многих факторов, чтобы товар как можно скорее дошел до получателя. Отвечая на вопрос о том, повлияли ли западные санкции на количество проходящих через Россию поездов, он отметил, что "в настоящее время среди отправляемых в Европу поездов по железнодорожным маршрутам "Китай-Европа" есть те, которые идут через Россию, а есть те, которые идут через территорию стран Центральной Азии". Он добавил, что раньше было так же.

В свою очередь заместитель генерального директора Уханьской международной логистической компании "Китай-Европа" Ян Цзе сообщил РИА Новости, что в настоящее время из Уханя в Россию еженедельно уходят три состава: два через пункт пропуска Алашанькоу и один через Эрэн-Хото. "Поезда могут добраться до Москвы, Томска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России. В этом году был открыт новый маршрут Ухань-Нижнекамск", — добавил Ян Цзе.

По его словам, помимо товаров широкого потребления в Россию из Уханя везут различные сорта чая.

Он отметил, что китайская сторона продолжит исследовать возможности для запуска новых маршрутов в направлении России и Белоруссии.

Движение грузовых поездов Китай-Европа через Ухань было запущено в 2012 году, на данный момент Ухань входит в 48 международных логистических маршрутов, соединяющих 112 городов в 40 странах и регионах мира, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург и другие российские города.