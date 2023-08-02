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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение было временно закрыто в среду в 1.54 мск. Всех... ПРАЙМ, 02.08.2023
транспорт, бизнес, новости, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение было временно закрыто в среду в 1.54 мск. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.