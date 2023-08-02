МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. За превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут начать наказывать штрафом до 5 тысяч рублей, говорится в тексте подготовленного сенатором Артемом Шейкиным законопроекта, который есть в распоряжении РИА Новости. Скорость самокатов на тротуарах хотят ограничить до 10 километров в час

Сенатор сообщил агентству, что планирует вносить этот законопроект на рассмотрение в Госдуму осенью.

Так, при превышении установленной скорости на величину более 5, но не более 10 км/ч предполагается наложение административного штрафа в размере 800 рублей. За аналогичное правонарушение, зафиксированное камерой, предполагается штраф в размере 500 рублей.

Превышение установленной скорости на величину более 10, но не более 15 км/ч влечёт наложение административного штрафа в размере 3 тысяч рублей, а при его фиксации камерой – 2500 рублей.

Если скорость будет превышена на величину более 15, но не более 20 км/ч, то штраф составит 4 тысячи рублей. Фиксация этого правонарушения камерой влечёт наложение административного штрафа в размере 3500 рублей.

При превышении установленной скорости движения СИМ или велосипеда на величину более 20 км/ч предполагается наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, а в случае фиксации его камерой – 4500 рублей.

"С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД, которые устанавливают требования к пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), однако их соблюдение зачастую игнорируется. Одна из причин: отсутствие ответственности за нарушение норм ПДД новой категорией участников дорожного движения — лицами, управляющими СИМ", — объяснил Шейкин необходимость данной инициативы.