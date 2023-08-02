МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" 5-6 августа 2023 года отменит значительную часть рейсов поездов в столичный аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за работ на железной дороге, также в течение августа в будние дни не будет некоторых вечерних "Аэроэкспрессов", сообщила компания. РЖД предварительно оценили потребности в покупке локомотивов

"В связи с проведением плановых работ на железной дороге 5 и 6 августа будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении, значительная часть рейсов будет отменена. Добраться в аэропорт "Шереметьево" можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино", — говорится в сообщении.

Так, 5 и 6 августа в аэропорт проследуют поезда отправлением с Белорусского вокзала в 5.37, 14.22, 18.18, 20.06 и 22.26 мск. Из аэропорта (терминалы В, С) – в 6.39, 15.39, 17.21, 19.18 и 21.09 мск. Остальных рейсов в указанные даты не будет.

"Также в течение августа в будние дни не будет некоторых вечерних аэроэкспрессов", — отмечает компания.

"Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Также курсируют экспресс-автобусы компании между метро "Ховрино" и Северным терминальным комплексом "Шереметьево".