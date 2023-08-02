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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановили
Транспорт
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. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому... ПРАЙМ, 02.08.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост, автомобильное движение
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.
При этом причины приостановки движения не уточняются.