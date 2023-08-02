СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Маск отказал Украине в спутниковом интернете в районе Крыма, пишет NYT

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.

При этом причины приостановки движения не уточняются.