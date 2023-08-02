СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту вновь открыли, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Херш заявил, что США играли решающую роль в обеих атаках на Крымский мост

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — сказано в сообщении.

Приостановка движения продлилась около 20 минут.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.