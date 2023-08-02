МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Штрафы за вождение средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут неэффективной мерой, так как остается непонятным, кто должен штрафовать самокатчиков, заявил член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов в беседе с РИА Новости. За превышение скорости на электросамокате могут начать наказывать



Ранее сенатор Артем Шейкин предложил законопроект о различных категориях штрафов, который был предоставлен в распоряжение РИА Новости. Согласно проекту, за превышение скорости штраф при вождении любого вида СИМ состави пять тысяч рублей, за нарушение требований к перевозке пассажиров — в размере двух тысяч, за управление в состоянии опьянения — десять тысяч рублей.

"Как их (самокатчиков — ред.) ловить? Как это фиксировать? На машинах хотя бы есть номера. Специальные камеры? Камеры направлены на дорожное движение. Это еще один сервис, на который мы будем тратить деньги из бюджета для того, чтобы кто-то зарабатывал деньги. Разве это правильно?" — Кабанов пояснил свою мысль о неудачи реформы.

Правозащитник считает, что СИМ представляет собой отдельный бизнес, который приносит большие доходы. Как следствие, подчеркивает он, любые инициативы по поводу ограничения их действий сталкиваются с препятствиями.

"Статистика крайне тяжелая. Очень много случаев с детьми и пенсионерами… И они растут, потому что растет количество самокатов, их никто не регулирует, и люди продолжают беспредельничать с большей силой, с большим энтузиазмом… Представьте сами — кто будет ловить самокатчиков? Ни одного дела еще не возбуждено", — поделился член СПЧ.

Кабанов считает, что самое удачное решение, предложенное сенатором Клишасом, заключается в использовании СИМ исключительно в определенных зонах.



"На пешеходных зонах должны быть только пешеходы — все, никаких СИМ… мы же видим, например, что в определенных городах и регионах нашей страны самокаты просто запрещаются на пешеходных зонах — вот так и надо действовать. Других вариантов нет", — заключил правозащитник.

СПЧ сегодня написал в своем телеграм-канале о том, что поддерживают инициаиву Кабанова и будет делать все возможное, чтобы пешеход был в безопасности.