КРАСНОДАР, 2 авг — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сказано в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Маск отказал Украине в спутниковом интернете в районе Крыма, пишет NYT

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Просим соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.

Причины остановки движения не уточняются.

В среду автодвижение уже перекрывали дважды — ночью и утром примерно на полчаса.