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2023
https://1prime.ru/transport/20230802/841275026.html
На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта
Транспорт
Новости
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. Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту... ПРАЙМ, 02.08.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост, автомобильное движение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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КРАСНОДАР, 2 авг — ПРАЙМ. Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — сказано в сообщении.
Третья остановка движения продлилась 25 минут.
В среду автомобильное движение уже перекрывалось дважды — ночью и утром примерно на полчаса.