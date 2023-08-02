КРАСНОДАР, 2 авг — ПРАЙМ. Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Маск отказал Украине в спутниковом интернете в районе Крыма, пишет NYT

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — сказано в сообщении.

Третья остановка движения продлилась 25 минут.

В среду автомобильное движение уже перекрывалось дважды — ночью и утром примерно на полчаса.