МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. РЖД отмечают большое количество незадействованных грузовых вагонов на путях общего пользования и попросили собственников убирать их на подъездные пути, сообщает компания. РЖД предварительно оценили потребности в покупке локомотивов

Брифинг для грузоотправителей в среду провёл первый замглавы РЖД Сергей Кобзев.

"Осложняет ситуацию большое количество незадействованных вагонов, которые остаются на путях общего пользования. Это приводит к увеличению нагрузки на инфраструктуру и росту показателя оборота вагона. Чтобы порожняк не мешал продвижению грузопотока, попросили собственников убирать его на подъездные пути", — говорится в сообщении.

При этом РЖД отмечают, что за счёт повышения качества планирования погрузки и ряда технологических мероприятий удалось улучшить ритмичность перевозок на сети.

"Отметили позитивный эффект от ограничения подсыла порожних контейнеров на лимитирующее восточное направление. Их место полностью заняли гружёные контейнеры, погрузка которых туда удвоилась с начала года", — пишет компания.