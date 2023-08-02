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РЖД в июле поставили исторические рекорды по грузообороту
Транспорт
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РЖД в июле 2023 года поставили исторические рекорды по грузообороту, погрузке контейнеров и зерна, сообщил холдинг. "В июле РЖД поставили исторические рекорды по грузообороту,... ПРАЙМ, 02.08.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд, грузооборот
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. РЖД в июле 2023 года поставили исторические рекорды по грузообороту, погрузке контейнеров и зерна, сообщил холдинг.
"В июле РЖД поставили исторические рекорды по грузообороту, погрузке контейнеров и зерна. Об этом и не только говорили сегодня на брифинге для грузоотправителей, который провел первый замглавы компании Сергей Кобзев", — говорится в сообщении.
Отмечен рост перевозок грузов через погранпереходы с Китаем. При этом имеющиеся резервы пунктов пропуска — Гродеково, Камышовая, Нижнеленинское — позволяют дополнительно передавать через них не менее 5-6 поездов в сутки, добавляют в компании.
На прошлой неделе по мосту через Амур из Китая в Россию прошел первый контейнерный поезд с импортом, напомнили в РЖД. В холдинге также заявили о подготовке к передаче первого экспортного контейнерного поезда из Нижнеленинского в Тунцзян совместно с грузоотправителями и Федеральной таможенной службой.
Кроме того, на особом контроле РЖД находится обеспечение северного завоза, а также поставка нефтепродуктов в курортные регионы, где отмечается сезонный повышенный спрос на топливо.