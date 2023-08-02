МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. РЖД в июле 2023 года поставили исторические рекорды по грузообороту, погрузке контейнеров и зерна, сообщил холдинг. РЖД в первом полугодии увеличили перевозки в Африку на 53 процента

"В июле РЖД поставили исторические рекорды по грузообороту, погрузке контейнеров и зерна. Об этом и не только говорили сегодня на брифинге для грузоотправителей, который провел первый замглавы компании Сергей Кобзев", — говорится в сообщении.

Отмечен рост перевозок грузов через погранпереходы с Китаем. При этом имеющиеся резервы пунктов пропуска — Гродеково, Камышовая, Нижнеленинское — позволяют дополнительно передавать через них не менее 5-6 поездов в сутки, добавляют в компании.

На прошлой неделе по мосту через Амур из Китая в Россию прошел первый контейнерный поезд с импортом, напомнили в РЖД. В холдинге также заявили о подготовке к передаче первого экспортного контейнерного поезда из Нижнеленинского в Тунцзян совместно с грузоотправителями и Федеральной таможенной службой.

Кроме того, на особом контроле РЖД находится обеспечение северного завоза, а также поставка нефтепродуктов в курортные регионы, где отмечается сезонный повышенный спрос на топливо.