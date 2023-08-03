МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco готова перевозить автомобили Lada в Африку и купить для этого автовозы — при наличии твердого заказа, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров группы Андрей Северилов. Fesco и Российско-египетский совет договорились о сотрудничестве

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в ходе саммита "Россия-Африка" заявил, что компания-производитель автомобилей Lada рассматривает возможности для поставки автомобилей в африканские страны, в том числе посредством лизинга судов, а также сотрудничества с Fesco.

"Коллегам из "АвтоВАЗа", конечно, нужно будет найти свой рынок, своего потребителя, уверен, они с этой задачей справятся на отлично. Со своей стороны, мы готовы помогать при наличии твердого заказа на перевозку. Мы готовы подобрать любые суда, автовозы для доставки", — сообщил Северилов.

Он добавил, что группа сможет приобрести необходимое количество судов для перевозки автомобилей. "В зависимости от потребности. Доступ на рынок судов открыт. Мы постоянно наращиваем флот", — подчеркнул Северилов.

Fesco — одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в четверг в 10.00 мск.