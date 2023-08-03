МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco изучает в Египте активы в сфере портовой инфраструктуры для приобретения и допускает привлечение местного партнера, рассказал в интервью РИА Новости глава совета директоров Андрей Северилов. Fesco готова купить автовозы и возить Lada в Африку при наличии заказа

"Мы смотрим в Египте одно из предприятий в сфере портовой инфраструктуры (для приобретения — ред.), там нам потребуется, скорее всего, египетский партнер", — рассказал он.

Будет ли группа инвестировать в портовую инфраструктуру, Северилов не уточнил. "Пока не готов сказать. Мы смотрим. Коллеги две недели провели в Египте, смотрели разные порты. Здесь есть предложения, но конкретизировать еще рано", — сказал он.

Ранее группа анонсировала запуск прямого сервиса Египет — Новороссийск с ноября. Кроме того, Fesco готовится к отрытию собственного офиса в Египте.

Fesco — одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в четверг в 10.00 мск.