МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" стал отображать железнодорожные билеты, купленные по паспорту РФ, заметили в агентстве РИА Новости в описании к обновлению приложения и проверили эту опцию. Россияне смогут обращаться в госорганы через "Госуслуги"

"Ваши ж/д билеты теперь в разделе Документы — QR-коды документов. Не важно, каким способом куплен билет — в кассе или онлайн, он появится автоматически, если билет оформлен по паспорту РФ", — говорится в описании к обновлению приложения.

Отмечается, что теперь не нужно запоминать номер поезда или вагона — ж/д билеты на "Госуслугах" всегда под рукой.

Корреспондент РИА Новости проверил, как работает эта система при покупке билета онлайн. Купил билет на поезд через приложение РЖД. Он отобразился в "Госуслугах" в разделе, как и указано выше в описании.