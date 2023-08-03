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"Госуслуги" стали отображать купленные россиянами железнодорожные билеты
Транспорт
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Портал "Госуслуги" стал отображать железнодорожные билеты, купленные по паспорту РФ, заметили в агентстве РИА Новости в описании к обновлению приложения и проверили эту опцию... ПРАЙМ, 03.08.2023
ит-бизнес, транспорт, бизнес, технологии, новости, госуслуги, железная дорога, ржд, фпк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" стал отображать железнодорожные билеты, купленные по паспорту РФ, заметили в агентстве РИА Новости в описании к обновлению приложения и проверили эту опцию.
"Ваши ж/д билеты теперь в разделе Документы — QR-коды документов. Не важно, каким способом куплен билет — в кассе или онлайн, он появится автоматически, если билет оформлен по паспорту РФ", — говорится в описании к обновлению приложения.
Отмечается, что теперь не нужно запоминать номер поезда или вагона — ж/д билеты на "Госуслугах" всегда под рукой.
Корреспондент РИА Новости проверил, как работает эта система при покупке билета онлайн. Купил билет на поезд через приложение РЖД. Он отобразился в "Госуслугах" в разделе, как и указано выше в описании.