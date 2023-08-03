МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Возвращаться к выплате дивидендов Fesco пока нецелесообразно, а всю чистую прибыль надо направлять на инвестиции, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров группы Андрей Северилов в рамках саммита "Россия-Африка". Fesco изучает в Египте активы в портах с привлечением местного партнера

"Я лично, как председатель, считаю, а совет директоров рекомендует, что пока нецелесообразно распределять дивиденды; всю чистую прибыль нужно направлять на инвестирование. Нам есть, куда расти", — ответил Северилов на вопрос о дивидендах за 2023 год.

РИА Новости также поинтересовалось, когда Fesco может вернуться к выплате дивидендов. "Этот вопрос пока на повестке не стоит. Сейчас время для покупки основных средств. Нам необходимо продолжать формировать активы для того, чтобы дальше экстенсивно расти и развиваться", — продолжил глава совета директоров Fesco.

Fesco несколько лет не выплачивает дивиденды. Последние были за 2002 год.

Fesco — одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в четверг в10.00 мск.