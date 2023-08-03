С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — ПРАЙМ. Морские суда в ближайшие 15 лет будут все чаще заправляться СПГ: уже сейчас их количество в мире ежегодно растет на 25%, в России можно будет ожидать такой же динамики, считает генеральный директор "Газпромнефть Марин Бункер" Антон Соболев. Поставки СПГ в Европу упали в июле до уровня ноября 2021 года, сообщили СМИ

Как пояснил топ-менеджер, СПГ используется на большинстве двухтопливных судов. То есть в зависимости от рыночной ситуации судовладельцы могут гибко реагировать на цены и выбирать между СПГ и традиционным судовым топливом.

"В условиях ужесточения требований к экологичности морского транспорта, на наш взгляд, в ближайшие 15 лет мировая судоходная отрасль будет активнее использовать СПГ. Это подтверждает динамика роста газотопливного флота в мире: в среднем ежегодно количество судов на СПГ увеличивается на 25%, эта ситуация будет справедлива и для нашей страны", — считает Соболев.

По его словам, "Газпромнефть Марин Бункер", которая в том числе обеспечивает СПГ-бункеровку судов, нацелена на формирование полноценного рынка СПГ-бункеровок в России.

"Для заправки судов газомоторным топливом мы внедрили в практику российского судоходства соответствующий стандарт, регламентирующий технологические процессы и процедуры бункеровки СПГ, запустили образовательную программу подготовки экипажей судов для работы с СПГ, успешно реализовали проект бункеровщика "Дмитрий Менделеев". Теперь наш опыт и экспертиза помогают российским судовладельцам принимать решение о строительстве и запуске новых судов на газомоторном топливе", — пояснил он.

"Газпромнефть Марин Бункер" — дочернее предприятие "Газпром нефти", созданное для организации круглогодичных поставок судовых топлив и масел для морского и речного транспорта.