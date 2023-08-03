С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — ПРАЙМ. "Газпром нефть" совершила более 50 заправок российских судов сжиженным природным газом с начала оказания такой услуги в сентябре 2022 года, сообщил журналистам генеральный директор "Газпромнефть Марин Бункер" Антон Соболев. Новак оценил ситуацию с ценами на топливо на российских заправках

"Газпром нефть" первой в России заправила судно сжиженным природным газом в сентябре 2022 года. Бункеровку танкера ледового класса совершило судно-заправщик "Дмитрий Менделеев", принадлежащее компании.

"С момента начала СПГ-бункеровки мы провели в Усть-Луге более 50 заправок российских судов сжиженным природным газом. Несмотря на технологические особенности бункеровки СПГ и традиционного судового топлива, время заправки судов идентично и составляет 7-8 часов", — рассказал Соболев.

Он пояснил, что СПГ-бункеровка в Ленинградской области выгодно отличается от иностранных центров СПГ.

"В нашем регионе бункеровка осуществляется напрямую с заводов-изготовителей СПГ, в том числе с КС "Портовая". Благодаря этой короткой логистической цепочке СПГ сохраняется при низкокриогенной температуре, что позволяет обеспечивать высокие потребительские качества газомоторного топлива: наше топливо более энергоемкое с высокой степенью очистки", — объяснил Соболев.

"Газпромнефть Марин Бункер" — дочернее предприятие "Газпром нефти", созданное для организации круглогодичных поставок судовых топлив и масел для морского и речного транспорта.